ما صحة منع "دورية شرطة" من الوصول إلى مكان الغارة في بعبدا؟

أهابت بلدية – ، "بالجميع عدم الانجرار وراء الاشاعات أو البيانات المضللة، واعتماد المعلومات الصادرة عن فقط والتعاون مع الجهات المختصة وتسهيل عملها حفاظًا على السلامة العامة".



وكانت غارة معادية استهدفت طبقة في فندق "كومفورت" في الحازميّة فجراً. وكون الفندق يقع في نطاق البلدية، اقفلت شرطة البلدية بالتنسيق مع الجيش الطرق المحيطة موقتًا، وذلك إلى حين إخلاء الجرحى وتأمين سلامتهم.



وعند الساعة الرابعة فجراً، وصلت دورية من الجيش إلى المكان، حيث باشرت بالتنسيق مع بلدية بعبدا والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما تقوم القوى الأمنية بدورها بالتعاون مع بلدية بعبدا اللويزة لضمان سلامة السكان والقاطنين في المنطقة.

وكانت قد انتشرت معلومات صباحا عن عدم تمكن دورية من البلدية من الوصول إلى مكان الغارة بسبب طوق أمني.