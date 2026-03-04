تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التأجيل حسم والبحث جار في "صيغة إفرام"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 01:15
التأجيل حسم والبحث جار في صيغة إفرام
التأجيل حسم والبحث جار في صيغة إفرام photos 0
بات شبه محسوم في الأوساط السياسية أن الانتخابات النيابية تتجه نحو التأجيل، مهما تعددت التسريبات التي تحاول الخوض في تفاصيل الإخراج القانوني أو التقني لهذه الخطوة.
وتقول مصادر متابعة "ان المناخ العام لا يوحي بإمكان إجراء استحقاق بهذا الحجم في ظل التطورات العسكرية والأمنية الجارية. حتى لو توقفت الحرب غدًا، فإن ارتداداتها السياسية ستكون عميقة، سواء على مستوى التوازنات الإقليمية أو داخل الساحة اللبنانية".
اضافت "ما بعد هذه المواجهة لن يشبه ما قبلها، وبالتالي يصعب تصور تنظيم انتخابات طبيعية في ظل مشهد لم يستقر بعد، ما يرجّح منح الساحة السياسية فترة زمنية إضافية لإعادة ترتيب نفسها".
ووفق المعلومات فإن "صيغة جديدة لمدة التمديد بدأ عرضها على النواب من كتل مختلفة ومستقلين وهذه الصيغة اعدها النائب نعمة افرام ."
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

نعمة افرام

اللبنانية

إفرام

فرام

"خاص لبنان24"

