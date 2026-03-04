تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رشقات الجنوب تطرح علامات استفهام… مُن أحرج حزب الله؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 01:45
A-
A+
رشقات الجنوب تطرح علامات استفهام… مُن أحرج حزب الله؟
رشقات الجنوب تطرح علامات استفهام… مُن أحرج حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثارت الرشقات الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل مطلع آذار الجاري تساؤلات سياسية وأمنية واسعة، خصوصاً في ظل التأخر اللافت في صدور بيان عن “حزب الله”.
وبحسب جهات سياسية وأمنية، جاء الموقف الأولي نافياً أي علاقة لـ"الحزب" بالعملية، قبل أن يصدر لاحقاً بيان رسمي يتبنّى الهجوم، في تحوّل دفع الأوساط المتابعة إلى التدقيق في ملابسات ما جرى.
في هذا السياق، يجري التداول بسيناريوهين رئيسيين، الأول أن تسارع الميدان فرض إيقاعه ودفع بـ"الحزب" إلى الانخراط السريع في المواجهة. أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر حساسية، فيرتبط بما يُتداول عن وصول عناصر إيرانية إلى لبنان منذ أشهر ضمن ترتيبات ميدانية استباقية مرتبطة بتطورات المواجهة الإقليمية، وأن هذه العناصر هي التي قامت بإطلاق الرشقات من الأراضي اللبنانية، ما وضع "حزب الله" أمام أمر واقع وأجبره على تبنّي العملية لاحقاً.
الجدل لم يقتصر على مسار العملية، بل طال أيضاً صيغة بيان التبنّي. إذ يلفت متابعون إلى أن البيان الذي أعقب حادثة الصواريخ الستة جاء مختلفاً في بنيته اللغوية وصدَر تحت مسمّى "حزب الله" حصراً، خلافاً للنمط المعتاد الذي يحمل توقيع "المقاومة الإسلامية" وهو ما اعتُبر مؤشراً إضافياً أبقى علامات الاستفهام قائمة بانتظار معطيات أوضح.
في المحصلة، دخل "حزب الله" عملياً على خط المواجهة، فيما تبقى كيفية تدرّج القرار وظروفه تحت مجهر المتابعة السياسية والأمنية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إصلاح القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء وتعيينات الجمارك تطرح علامات استفهام
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون دان الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق بقاعية وجنوبية وصيدا :تزامنها مع موعد انعقاد لجنة " الميكانيزم" يطرح علامات استفهام كثيرة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر في أرض الصومال.. خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رشقات إسرائيلية في الجنوب استهدفت هذه المناطق
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:11:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

لبنان بات

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الإسلام

إسرائيل

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
05:01 | 2026-03-04
Lebanon24
05:00 | 2026-03-04
Lebanon24
04:57 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24