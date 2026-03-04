اللجنة تتريث "منعا لاضاعة الوقت"

قال مصدر وزاري "إن والموازنة النيابية لن تعود إلى الاجتماع في الوقت الحاضر، بالرغم من كثرة الملفات التي تعمل عليها ، وخاصةً للخروج من الأزمة المالية. إلا أن هذه اللجنة قررت العمل بطريقة واضحة. فعلى سبيل المثال، في ملف إعادة هيكلة المصارف، عقدت اللجنة جلسة واحدة، وقررت بعدها أن تتوجه بسؤال واضح ومباشر إلى ، الشريك الأساسي في القوانين الإصلاحية، وتطلب منه أن يرد عليها خطياً عن التعديلات التي يريدها على مسودة هذا المشروع، لكي تعمل على أساسها، منعاً لمضيعة الوقت، وللأخذ والرد الذي حصل في الملفات السابقة".

أضاف "أن اللجنة سوف تأخذ بعين الاعتبار ما صدر عن لناحية السماح للمصارف بالاستئناف أمام في حال رغبت، حيال أي قرار يصدر عن ، باعتبار أن المجلس الدستوري هو قانونية في البلاد لناحية الرقابة على القوانين. فلكل هذه الأسباب، سوف تتريث هذه اللجنة لحين أن تأتيها الأجوبة.



