تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء تضامني مع لبنان في روما

Lebanon 24
04-03-2026 | 02:09
A-
A+
لقاء تضامني مع لبنان في روما
لقاء تضامني مع لبنان في روما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقيم في العاصمة الإيطالية روما لقاء تضامني على شرف سفيرة لبنان في إيطاليا كارلا جزار، نظمته جمعية الصداقة الإيطالية العربية، ومنبر السياسة الخارجية، وجمعية "أرزة من أجل السلام"، بحضور عدد من السفراء الإيطاليين وممثلين عن جامعات إيطالية وأكاديميين وصحافيين.

وتخلل اللقاء عشاء على شرف السفيرة، حيث عرضت جزار التطورات الأخيرة في لبنان والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تطرقت إلى العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإيطاليا، مشيرة إلى تصميم روما على مواصلة دعم لبنان.

من جهته، أكد النائب الإيطالي روبيرتو بنياسكو عضو لجنة الثقافة، وقوف إيطاليا دولة وشعباً إلى جانب لبنان، مشدداً على متانة العلاقات بين البلدين.

وشارك في اللقاء المركز الثقافي الإيطالي اللبناني برئاسة موريس سلامه، ومركز الدراسات "كوزمو" برئاسة بيرنارد خوري، إضافة إلى رئيس جمعية "أرزة من أجل السلام" حسن بو حرفوش، والناشطة سارة أبو سعيد، وحشد من الأصدقاء العرب والإيطاليين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الايطالية: لقاء تضامني مع لبنان في مجلس الشيوخ في ٢٣ الحالي
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة تضامنية أمام السرايا تضامناً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أكّد للملك عبدالله الثاني تضامن لبنان مع الأردن
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الدولة اللبنانية

المركز الثقافي

مركز الدراسات

الإيطالية

اللبنانية

الإيطالي

من جهته

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-03-04
Lebanon24
05:07 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
05:01 | 2026-03-04
Lebanon24
05:00 | 2026-03-04
Lebanon24
04:57 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24