لقاء تضامني مع لبنان في روما

أقيم في العاصمة لقاء تضامني على شرف سفيرة في كارلا جزار، نظمته جمعية الصداقة الإيطالية العربية، ومنبر السياسة الخارجية، وجمعية "أرزة من أجل السلام"، بحضور عدد من السفراء الإيطاليين وممثلين عن جامعات إيطالية وأكاديميين وصحافيين.



وتخلل اللقاء عشاء على شرف السفيرة، حيث عرضت جزار التطورات الأخيرة في لبنان والجهود التي تبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تطرقت إلى العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإيطاليا، مشيرة إلى تصميم روما على مواصلة دعم لبنان.



، أكد النائب روبيرتو بنياسكو عضو لجنة الثقافة، وقوف إيطاليا دولة وشعباً إلى جانب لبنان، مشدداً على متانة العلاقات بين البلدين.



وشارك في اللقاء الإيطالي اللبناني برئاسة موريس سلامه، ومركز الدراسات "كوزمو" برئاسة بيرنارد ، إضافة إلى رئيس جمعية "أرزة من أجل السلام" حسن بو حرفوش، والناشطة سارة أبو سعيد، وحشد من الأصدقاء العرب والإيطاليين.



