ما صحة الاتصال التحذيري الذي تلقاه أحد الاشخاص في ساحل علما؟

نفت " " رسمياً صحة بيان يتم تداوله على ، يزعم تلقي أحد المواطنين في منطقة اتصالاً تحذيرياً بضرورة إخلاء المنازل في محيط مشروع "ليمار"، بدعوى احتمال تعرضه لقصف إسرائيلي بسبب وجود مسؤولين من " " في إحدى الشقق المؤجرة، مع مناشدة التحرك.



وأكدت الوكالة في بيان رسمي أن هذا الخبر "عارٍ تماماً من الصحة ومفبرك جملةً وتفصيلاً"، مشددة على أنه لم يُنشر على موقعها الرسمي أو عبر منصاتها المعتمدة. ودعت الوكالة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق من الأخبار عبر موقعها الرسمي حصراً، لمواجهة حملات التضليل الإعلامي.



