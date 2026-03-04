تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون التقى السفير الروسي الذي نقل دعم بلاده لقرارات الحكومة الأخيرة

Lebanon 24
04-03-2026 | 02:13
A-
A+
عون التقى السفير الروسي الذي نقل دعم بلاده لقرارات الحكومة الأخيرة
عون التقى السفير الروسي الذي نقل دعم بلاده لقرارات الحكومة الأخيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف الذي نقل اليه "دعم بلاده للقرارات السيادية الاخيرة للحكومة اللبنانية في سياق الموقف الروسي الداعم والمؤيد لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته على اساس مبادىء عدم التدخل الخارجي وتسوية كل النزاعات الداخلية عبر الحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الأحزاب السياسية بلا استثناء". 



Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام التقى بو صعب ومارتينوس الذي أبلغه دعم نقابة محامي بيروت لمقررات الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير ايطاليا اكد للرئيس عون تأييد بلاده الموقف الاخير للحكومة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
العماد هيكل التقى بن وفرحان ولودريان وسفراء الخماسية لبحث التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى السيناتور الفرنسي Cadic لبحث دعم لبنان
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الكسندر روداكوف

السفير الروسي

جوزاف عون

اللبنانية

الجمهوري

الكسندر

روداكوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-03-04
Lebanon24
05:07 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
05:01 | 2026-03-04
Lebanon24
05:00 | 2026-03-04
Lebanon24
04:57 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24