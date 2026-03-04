عبدالله: الواجب الوطني يدعونا الى احتضان النازحين

كتب عضو "اللقاء " النائب على منصة "إكس": "النازحون هم أهلنا واخوتنا وشركاؤنا في الوطن، وبعيدا من كل الحسابات والمواقف والتمايز السياسي، ومع التأكيد عن رفضنا لزج في حرب مدمرة لا نملك أدنى مقومات التوازن والصمود فيها، فإن الواجب الوطني والانساني والأخلاقي يدعونا الى احتضانهم والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم بكل ما نملك".

