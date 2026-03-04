شهيدة في الغارة الإسرائيلية فجرا على بعلبك (صورة)

استشهدت الدكتورة مريم رعد في الغارة التي استهدفت فجرا .



ونعت كلية التربية في الشهيدة. كما نعت رئاسة الجامعة وعمادة كلية التربية الدكتورة مريم رعد، التي استشهدت جراء العدوان على .



والدكتورة مريم رعد هي منسقة التدريب العملي في عمادة كلية التربية وباحثة متخصصة في مجال تربية الطفولة المبكرة ورئيسة سابقة لقسم علم النفس في الكلية – الفرع الأول.

وتواصلت عمليات الإنقاذ بحثًا عن مفقودين إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجراً مدينة .



وأعلن عن استشهاد 8 أشخاص وجرح 14 آخرين في الغارة التي استهدفت بيتا مأهولا في المدينة.