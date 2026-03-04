تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تشديد غير مسبوق على مداخل الجنوب… زحمة خانقة عند حاجزي الأولي والزهراني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 03:26
A-
A+
تشديد غير مسبوق على مداخل الجنوب… زحمة خانقة عند حاجزي الأولي والزهراني
تشديد غير مسبوق على مداخل الجنوب… زحمة خانقة عند حاجزي الأولي والزهراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استكمالًا للإجراءات المشدّدة التي اتُّخذت في الساعات الأخيرة، يشهد حاجز الجيش  في منطقة الأولي – صيدا زحمة خانقة منذ الصباح، نتيجة التدقيق الصارم بالسيارات وتفتيشها بشكل مفصّل، إضافة إلى التأكد من هويات الركاب، وذلك في إطار إجراءات احترازية لمنع نقل السلاح باتجاه جنوب لبنان.

المعطيات تشير إلى أن العناصر المعنية تعتمد تفتيشًا دقيقًا يشمل فتح الصناديق الخلفية ومراجعة الأوراق الثبوتية، ما أدى إلى بطء في حركة السير وامتداد الطوابير لمسافات ملحوظة على المدخل الشمالي لمدينة صيدا.

في السياق نفسه، تشهد منطقة الزهراني حاجزًا مماثلًا مع إجراءات تفتيش مشددة، ضمن خطة أمنية واضحة تهدف إلى ضبط أي تحركات مشبوهة في ظل التوتر القائم.
الإجراءات تأتي في إطار رفع الجهوزية ومنع أي خروقات قد تؤدي إلى توسيع رقعة التصعيد، وسط دعوات للمواطنين إلى التعاون مع القوى الأمنية وتفهم طبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": زحمة سير خانقة عند جسر الاولي من صيدا باتجاه بيروت
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: زحمة سير خانقة على المسلك المؤدي من ساحل كسروان باتجاه بيروت وعلى مداخل العاصمة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة من المدينة الرياضية باتجاه الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة على اوتوستراد ضبيه باتجاه الدورة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

منطقة الزهراني

مدخل الشمال

جنوب لبنان

الزهراني

✨ الخلف

الشمالي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-03-04
Lebanon24
05:07 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
05:01 | 2026-03-04
Lebanon24
05:00 | 2026-03-04
Lebanon24
04:57 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24