Najib Mikati
لبنان

مصحوبا بكتل هوائية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان

Lebanon 24
04-03-2026 | 03:26
مصحوبا بكتل هوائية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل فيما تنخفض نسبة الرطوبة .

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهراليوم الاربعاء حتى فجر غد الخميس حيث يستقر، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بعد ظهر يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الاسود.      

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجا الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد .

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل، فيما تنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة .

السبت: غائم جزئيا يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة شمال البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 11 درجة ، في الداخل من 3 الى 14 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها تتراوح بين 15 و 40 كلم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80% .
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,04
-ساعة غروب الشمس: 17,34
