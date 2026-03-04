رسائل من المدارس.. ماذا طلبت من الأهالي؟

وجه عدد من المدارس رسائل إلى الأهالي تطلب منهم الحضور لاستلام أغراض أولادهم تمهيداً لاستكمال السنة الدراسية بنظام التعليم "أونلاين".



وبحسب المعلومات، فإن هذه المدارس لا تقع ضمن نطاق القصف المباشر، لكنها موجودة في مناطق محيطة أو قريبة من نطاق التوتر، ما دفع إداراتها إلى اتخاذ قرار احترازي تحسّباً لأي تطورات أمنية مفاجئة.





القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية، وضمان استمرارية العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد.