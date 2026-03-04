الصادق: قرارات حاسمة اتُّخذت لكننا لم نشهد أي تنفيذ

كتب النائب على منصة "إكس": "لا يمكن للحكومة والأجهزة الأمنية الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء لامبالاة الحزب بالقرارات الحكومية ولا بأرواح اللبنانيين، واستمراره في إطلاق صواريخ لا قيمة عسكرية لها، والاختباء بين المدنيين، واستفزاز البيروتيين، ما يسبب إشكالات نحن في غنى عنها. قرارات حاسمة اتُّخذت، لكننا لم نشهد أي تنفيذ حتى الساعة. القتل والدمار يزدادان يومًا بعد يوم، والحشود العسكرية تحاصرنا جنوبًا وبقاعًا، فيما الحزب غير آبه إلا بولائه للحرس الثوري، متجاهلًا الحل الوحيد المتبقي أمامه، وهو تسليم سلاحه بالكامل إلى الدولة فورًا. وإذا كان رؤساء وقواه الأمنية لا يملكون القدرة على تطبيق ما قرروه، فليصارحوا شعبهم على الأقل، ولنعترف جميعًا أن مصيرنا يحكمه القدر، ولا شيء غير القدر".

Advertisement