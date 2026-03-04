تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إتصالات الإخلاء تضرب مجددًا… قلق متصاعد بين سكان بيروت والنازحين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 03:43
A-
A+
إتصالات الإخلاء تضرب مجددًا… قلق متصاعد بين سكان بيروت والنازحين
إتصالات الإخلاء تضرب مجددًا… قلق متصاعد بين سكان بيروت والنازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسجَّل في الساعات الأخيرة موجة اتصالات تحذيرية تصل إلى عدد من سكان بيروت، إضافة إلى نازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت، تتضمن طلبات بإخلاء أماكن محددة أو التحذير من البقاء في محيطها.

المعطيات تشير إلى حالة من البلبلة والقلق في عدد من الأحياء، وسط حركة نزوح جزئية من بعض المباني، في وقت يسعى فيه الأهالي للتأكد من مدى دقة هذه الاتصالات ومصدرها.

وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد الأمني المستمر، ما يفاقم حالة التوتر ويعيد مشاهد الإخلاءات الاحترازية إلى الواجهة، خصوصًا في المناطق التي سبق أن شهدت استهدافات.

مصادر معنية دعت إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية لتحديد طبيعة أي إجراء مطلوب، تفاديًا لحالة هلع غير مبررة

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سكان بلدات جرجوع والكفور وقناريت تلقوا اتّصالات تهديد من العدوّ الإسرائيليّ تدعوهم إلى إخلاء المنازل
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مجدداً.. إخلاء مبنى في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إنذار لسكان أحد الأبنية في شتورة بضرورة الإخلاء لعدم توفر معايير السلامة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

النازحين

عيد الأم

بلبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-03-04
Lebanon24
08:02 | 2026-03-04
Lebanon24
08:00 | 2026-03-04
Lebanon24
08:00 | 2026-03-04
Lebanon24
07:57 | 2026-03-04
Lebanon24
07:55 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24