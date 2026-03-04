تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إتصالات الإخلاء تضرب مجددًا… قلق متصاعد بين سكان بيروت والنازحين
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-03-2026
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسجَّل في الساعات الأخيرة موجة اتصالات تحذيرية تصل إلى عدد من سكان
بيروت
، إضافة إلى نازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت، تتضمن طلبات بإخلاء أماكن محددة أو التحذير من البقاء في محيطها.
المعطيات تشير إلى حالة من البلبلة والقلق في عدد من الأحياء، وسط حركة نزوح جزئية من بعض المباني، في وقت يسعى فيه الأهالي للتأكد من مدى دقة هذه الاتصالات ومصدرها.
وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد الأمني المستمر، ما يفاقم حالة التوتر ويعيد مشاهد الإخلاءات الاحترازية إلى الواجهة، خصوصًا في المناطق التي سبق أن شهدت استهدافات.
مصادر معنية دعت إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية لتحديد طبيعة أي إجراء مطلوب، تفاديًا لحالة هلع غير مبررة
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"
Lebanon 24
إخلاء عاجل وبلبلة.. سكان بلدتين في الجنوب يتلقون "إتصالات إسرائيلية"
04/03/2026 15:17:11
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سكان بلدات جرجوع والكفور وقناريت تلقوا اتّصالات تهديد من العدوّ الإسرائيليّ تدعوهم إلى إخلاء المنازل
Lebanon 24
"لبنان 24": سكان بلدات جرجوع والكفور وقناريت تلقوا اتّصالات تهديد من العدوّ الإسرائيليّ تدعوهم إلى إخلاء المنازل
04/03/2026 15:17:11
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجدداً.. إخلاء مبنى في طرابلس
Lebanon 24
مجدداً.. إخلاء مبنى في طرابلس
04/03/2026 15:17:11
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لسكان أحد الأبنية في شتورة بضرورة الإخلاء لعدم توفر معايير السلامة
Lebanon 24
إنذار لسكان أحد الأبنية في شتورة بضرورة الإخلاء لعدم توفر معايير السلامة
04/03/2026 15:17:11
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
النازحين
عيد الأم
بلبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
Lebanon 24
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
08:13 | 2026-03-04
04/03/2026 08:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل كتلة تحالف التغيير
Lebanon 24
سلام استقبل كتلة تحالف التغيير
08:02 | 2026-03-04
04/03/2026 08:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرى حدودية صامدة "تحت القصف" والجيش داخلها: "لن نغادر"
Lebanon 24
قرى حدودية صامدة "تحت القصف" والجيش داخلها: "لن نغادر"
08:00 | 2026-03-04
04/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-03-04
04/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
Lebanon 24
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
07:57 | 2026-03-04
04/03/2026 07:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
Lebanon 24
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:18 | 2026-03-03
03/03/2026 11:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:13 | 2026-03-04
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
08:02 | 2026-03-04
سلام استقبل كتلة تحالف التغيير
08:00 | 2026-03-04
قرى حدودية صامدة "تحت القصف" والجيش داخلها: "لن نغادر"
08:00 | 2026-03-04
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
07:57 | 2026-03-04
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
07:55 | 2026-03-04
سفيرة الاتحاد الاوروبي أكدت لرئيس الجمهورية استمرار دعم للبنان
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 15:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24