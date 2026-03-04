استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى مساء الأحد المقبل

صدر عن البيان التالي:" نظرًا لتطور الأوضاع الأمنية في البلاد، يعلن الدكتور استمرار إقفال الجامعة بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية حتى مساء الأحد المقبل، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات متلاحقة".

