نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن

دعا رئيس والموزعين في قطاع ومستلزماته ، في حديث إلى " "، المواطنين إلى التبليغ عن أي جهة أو شخص يقوم ببيع قوارير الغاز في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدد من والمياه. ورفض أي محاولة لاستغلال المواطنين في هذه الظروف الدقيقة.



وناشد مديرية حماية المستهلك بتكثيف دورياتها على شركات تعبئة الغاز والمحلات التجارية، ومراقبة الالتزام الصارم بالسعر الرسمي، وإلزام الجميع بإعلان السعر بشكل واضح. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتنظيم محاضر ضبط وإحالتهم إلى المختص.



وطمأن زينون اللبنانيين بأن الكميات المتوافرة من الغاز كافية، وأن البواخر تصل تباعاً إلى ، ولا خوف من فقدان المادة، متمنياً على الجميع عدم التهافت أو التخزين غير المبرر.



