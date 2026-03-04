تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن

Lebanon 24
04-03-2026 | 03:56
نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن
نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن photos 0
دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام"، المواطنين إلى التبليغ عن أي جهة أو شخص يقوم ببيع قوارير الغاز في السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي المحدد من وزارة الطاقة والمياه. ورفض أي محاولة لاستغلال المواطنين في هذه الظروف الدقيقة.

وناشد زينون مديرية حماية المستهلك بتكثيف دورياتها على شركات تعبئة الغاز والمحلات التجارية، ومراقبة الالتزام الصارم بالسعر الرسمي، وإلزام الجميع بإعلان السعر بشكل واضح. وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتنظيم محاضر ضبط وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وطمأن زينون اللبنانيين بأن الكميات المتوافرة من الغاز كافية، وأن البواخر تصل تباعاً إلى لبنان، ولا خوف من فقدان المادة، متمنياً على الجميع عدم التهافت أو التخزين غير المبرر.
مواضيع ذات صلة
نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات الشمالي يحذر من احتكار الغاز
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الصيادلة: المخزون جيّد ويكفي حاجات السوق لـ3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق العالمية فيها إمدادات كافية من النفط والغاز حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

نقابة العاملين

وزارة الطاقة

فريد زينون

القضاء

لا خوف

تابع
