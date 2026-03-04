وزيرة الشباب والرياضة تعلق نشاطات الهيئات الشبابية والكشفية باستثناء إيواء النازحين

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان قراراً رقم ٢٠٢٦/١/٦٤ تاريخ ٤ آذار ٢٠٢٦، يقضي بتعليق نشاطات الهيئات الشبابية والكشفية الخاضعة للوزارة، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالدعم والإيواء للنازحين من .



ونصت المادة الأولى من القرار على تعليق جميع النشاطات الشبابية والكشفية بما فيها المخيمات والمعسكرات والدورات التدريبية، إضافة إلى تعليق النشاطات الإدارية كالجمعيات العمومية وهيئاتها الإدارية، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار وحتى إشعار آخر.



كما قضت المادة الثانية بتمديد ولاية الهيئات الإدارية للجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية حكماً، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايتها ولحين انتهاء حالة الحرب. وأتاحت المادة الثالثة للهيئات الإدارية الممددة ولايتها الاستمرار بتصريف الأعمال لضمان استمرارية الهيئات، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات وفق الأصول بعد زوال الأسباب الموجبة للتمديد.



Advertisement