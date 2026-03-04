الكاردينال بارولين اتصل بالرئيس عون مؤكداً دعم الكرسي الرسولي للبنان

تلقى رئيس الجمهورية تلقّى اتصالاً هاتفياً من أمين سرّ الدولة البابوية بيترو بارولين، أكد خلاله دعم الكرسي الرسولي للبنان في هذه الأيام الصعبة، واستعداده للمساعدة في الحدّ من معاناة اللبنانيين.



‏وردّ شاكراً ومقدّراً مواقف قداسة البابا لاوُن حيال واللبنانيين.

Advertisement