دويهي: لتنفيذ القرارات الأخيرة الحكومة فورا إنقاذاً لما تبقى

كتب النائب على منصة "إكس": "في ظلّ انعدام التوازن العسكري وعدم الفعالية لصد العدوان وذلك منذ ٢٠٢٤ ومنذ قرر وحده فتح منذ يومين، يشن حزبالله عمليا حربه على الشرعية وعلى واللبنانيين. السلطة والجيش امام خيارات سياديّة صعبة تبدأ في تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة فورا إنقاذاً لما تبقى. لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية وسيادة لبنان مهما كلف الأمر".

Advertisement