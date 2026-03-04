تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزيرة التربية: سلمنا هيئة الكوارث قائمة بالمدارس المستوفية لشروط السلامة لاستقبال النازحين

Lebanon 24
04-03-2026 | 04:16
A-
A+
وزيرة التربية: سلمنا هيئة الكوارث قائمة بالمدارس المستوفية لشروط السلامة لاستقبال النازحين
وزيرة التربية: سلمنا هيئة الكوارث قائمة بالمدارس المستوفية لشروط السلامة لاستقبال النازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً، ضم المدير العام للتربية وفريق العمل في الوزارة، خُصص لمناقشة دور الوزارة في دعم هيئة إدارة الكوارث، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وتحول عدد من المدارس والثانويات والمهنيات إلى مراكز إيواء للعائلات النازحة من المناطق المستهدفة.

وأوضحت الوزيرة أنها أودعت الهيئة قائمة بكل المباني المدرسية المستوفية لشروط السلامة العامة، على أن تحدد الهيئة الحاجة إلى استخدام هذه المباني. وشددت على التزام الوزارة بالحفاظ على سلامة المباني المدرسية وتجهيزاتها ومحتوياتها، وتسهيل استخدامها كمراكز إيواء، مع الإشراف على تنفيذ الأنشطة التربوية.

وأكدت أن متابعة شؤون النازحين والإدارة الاجتماعية والانسانية (كالتغذية والفرش وأدوات التنظيف) تقتصر حصراً على وزارة الشؤون الاجتماعية، مشددة على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات هيئة إدارة الكوارث والتنسيق مع وزارتي الشؤون والداخلية والبلديات.

وتم وضع آلية متابعة بين مديري المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء والمناطق التربوية، وأكدت الوزيرة ضرورة تقديم الدعم اللازم للمديرين وتثمين عطائهم في هذه الظروف الصعبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرافعي تترأس اجتماعا لخلية إدارة الكوارث في طرابلس لبحث تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال النازحين
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة تعلن قبول طلبات الانتساب المستوفية الشروط
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية تتفقد مدارس طرابلس: سلامة التلاميذ فوق كل اعتبار
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
خلية أزمة النازحين في زغرتا تفعّل عملها وتفتح مدارس لاستقبال العائلات
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

المدير العام

وزارة الشؤون

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:13 | 2026-03-04
Lebanon24
08:02 | 2026-03-04
Lebanon24
08:00 | 2026-03-04
Lebanon24
08:00 | 2026-03-04
Lebanon24
07:57 | 2026-03-04
Lebanon24
07:55 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24