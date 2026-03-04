وزيرة التربية: سلمنا هيئة الكوارث قائمة بالمدارس المستوفية لشروط السلامة لاستقبال النازحين

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً، ضم للتربية وفريق العمل في الوزارة، خُصص لمناقشة دور الوزارة في دعم هيئة إدارة ، في ظل الاعتداءات وتحول عدد من المدارس والثانويات والمهنيات إلى مراكز إيواء للعائلات النازحة من المناطق المستهدفة.



وأوضحت أنها أودعت الهيئة قائمة بكل المباني المدرسية المستوفية لشروط السلامة العامة، على أن تحدد الهيئة الحاجة إلى استخدام هذه المباني. وشددت على الوزارة بالحفاظ على سلامة المباني المدرسية وتجهيزاتها ومحتوياتها، وتسهيل استخدامها كمراكز إيواء، مع الإشراف على تنفيذ الأنشطة التربوية.



وأكدت أن متابعة شؤون والإدارة الاجتماعية والانسانية (كالتغذية والفرش وأدوات التنظيف) تقتصر حصراً على ، مشددة على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات هيئة إدارة الكوارث والتنسيق مع وزارتي الشؤون والداخلية والبلديات.



وتم وضع آلية متابعة بين مديري المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء والمناطق التربوية، وأكدت الوزيرة ضرورة تقديم الدعم اللازم للمديرين وتثمين عطائهم في هذه الظروف الصعبة.



