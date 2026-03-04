تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
توقّف حملة نزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية بسبب الاوضاع الامنية
Lebanon 24
04-03-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت
مؤسسة كهرباء لبنان
أنها نفّذت، بالتعاون مع
وزارة الطاقة
والمياه، وبمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف
القضاء
المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 23 شباط ???? ولغاية 26 شباط ????، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:
- دائرة
بيروت
: 27 محضراً
- دائرة الشياح: 10 محضراً
- دائرة
صيدا
: 56 محضراً
- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 64 محضراً
- دائرة شتورا: 23 محاضر
- دائرة جب جنين : 4 محاضر
- دائرة عشقوت : محضرين
- دائرة برقايل (الشمال): 3 محاضر
- دائرة سير
الضنية
(الشمال): 15 محضراً
- دائرة القليعات (الشمال) : 36 محاضر
- دائر
طرابلس
(الشمال) : 5 محاضر
المجموع: 245 محضراً
وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 245 محضراً، تأكيداً على
التزام
مؤسسة
كهرباء لبنان
بحماية المال العام وضمان
حسن سير
المرفق العام الكهربائي.
واوضحت انه نظراً للظروف الراهنة في البلاد، ستتوقّف حملة نزع التعدّيات خلال هذا الأسبوع، على أن تُستأنف فور تحسّن الظروف الأمنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
366 محضراً خلال أسبوع.. "كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات عن الشبكة
Lebanon 24
366 محضراً خلال أسبوع.. "كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات عن الشبكة
04/03/2026 15:18:55
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كهرباء لبنان تستكمل حملتها في نزع التعديات...وهذه ابرز المناطق المخالفة
Lebanon 24
كهرباء لبنان تستكمل حملتها في نزع التعديات...وهذه ابرز المناطق المخالفة
04/03/2026 15:18:55
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: بحثنا في ملف العقارات المملوكة من الدولة وسنشدد على عملية منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية ومواكبة العمل على احتساب الضرر البيئيّ في شأن المقالع وغيرها من النقاط
Lebanon 24
مرقص: بحثنا في ملف العقارات المملوكة من الدولة وسنشدد على عملية منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية ومواكبة العمل على احتساب الضرر البيئيّ في شأن المقالع وغيرها من النقاط
04/03/2026 15:18:55
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
233 محضرًا.. "كهرباء لبنان" تواصل نزع التعديات عن الشبكة في المناطق
Lebanon 24
233 محضرًا.. "كهرباء لبنان" تواصل نزع التعديات عن الشبكة في المناطق
04/03/2026 15:18:55
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مؤسسة كهرباء لبنان
كهرباء لبنان
وزارة الطاقة
حسن سير
الضنية
طرابلس
القضاء
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
Lebanon 24
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
08:13 | 2026-03-04
04/03/2026 08:13:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل كتلة تحالف التغيير
Lebanon 24
سلام استقبل كتلة تحالف التغيير
08:02 | 2026-03-04
04/03/2026 08:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرى حدودية صامدة "تحت القصف" والجيش داخلها: "لن نغادر"
Lebanon 24
قرى حدودية صامدة "تحت القصف" والجيش داخلها: "لن نغادر"
08:00 | 2026-03-04
04/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-03-04
04/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
Lebanon 24
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
07:57 | 2026-03-04
04/03/2026 07:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
Lebanon 24
عن مدة إقفال المدارس.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:18 | 2026-03-03
03/03/2026 11:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:13 | 2026-03-04
حاصباني يتفقد غرفة عمليات النزوح في بيروت ويثني على فريق العمل
08:02 | 2026-03-04
سلام استقبل كتلة تحالف التغيير
08:00 | 2026-03-04
قرى حدودية صامدة "تحت القصف" والجيش داخلها: "لن نغادر"
08:00 | 2026-03-04
كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح "حزب الله"؟
07:57 | 2026-03-04
محافظ الجنوب تفقد وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور
07:55 | 2026-03-04
سفيرة الاتحاد الاوروبي أكدت لرئيس الجمهورية استمرار دعم للبنان
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 15:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24