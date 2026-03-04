توقّف حملة نزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية بسبب الاوضاع الامنية

اعلنت أنها نفّذت، بالتعاون مع والمياه، وبمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 23 شباط ???? ولغاية 26 شباط ????، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:



- دائرة : 27 محضراً



- دائرة الشياح: 10 محضراً



- دائرة : 56 محضراً



- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 64 محضراً



- دائرة شتورا: 23 محاضر



- دائرة جب جنين : 4 محاضر



- دائرة عشقوت : محضرين



- دائرة برقايل (الشمال): 3 محاضر



- دائرة سير (الشمال): 15 محضراً



- دائرة القليعات (الشمال) : 36 محاضر



- دائر (الشمال) : 5 محاضر



المجموع: 245 محضراً



وبذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 245 محضراً، تأكيداً على مؤسسة بحماية المال العام وضمان المرفق العام الكهربائي.



واوضحت انه نظراً للظروف الراهنة في البلاد، ستتوقّف حملة نزع التعدّيات خلال هذا الأسبوع، على أن تُستأنف فور تحسّن الظروف الأمنية.

