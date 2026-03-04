سقوط صاروخ عنقودي في جديدة مرجعيون

سقط صاروخ عنقودي فجراً في منطقة ، وهو يحتوي على عدد من القنابل العنقودية، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المحال التجارية داخل سنتر" راشد". (الوكالة الوطنية للاعلام)

