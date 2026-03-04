تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جلسة للحكومة غداً.. وسلام يستقبل نواباً في السراي
Lebanon 24
04-03-2026
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقدُ
مجلس الوزراء
عند الساعة الـ11 صباحاً من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2026، جلسة في السراي الكبير
لمُتابعة البحث في الأوضاع المُستجدة وتداعياتها على الصُعد كافة لاسيما تلك المُرتبطة بالجانب الاجتماعي وموضوع النزوح.
للاطلاع على جدول أعمال الجلسة..
إضغط هنا
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم في السرايا النواب:
ابراهيم
منيمنة، نجاة عون، فراس حمدان، ياسبن ياسين وبولا يعقوبيان.
بعد اللقاء قال النائب منيمنة: "كان لنا اليوم شرف اللقاء مع دولة
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام، وكان هدف اللقاء، أنا وزملائي، التأكيد على دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تهدف إلى حماية
لبنان
. يأتي ذلك بعد أن انقلب
حزب الله
على الحكومة وعلى التعهدات التي سبق أن قدّمها للرؤساء بعدم الانخراط في الحرب. واليوم، اتخذت الحكومة قرارًا تاريخيًا، وقد قام
دولة الرئيس
مشكورًا بواجبه من خلال حظر أي أعمال عسكرية أو أمنية لحزب الله، وهو ما يُعدّ المدخل الأساسي لحماية لبنان واستعادة قرار السلم والحرب الذي تمّ الانقلاب عليه من قبل حزب الله".
وتابع: "إن مسؤولية حماية اللبنانيين تقع على عاتق الحكومة، ومن هنا نُشدّد على ضرورة حماية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة، وقد جاء هذا القرار ليؤكد عمليًا أن الحكومة حازمة وجدية في احتكار السلاح واستعادة السيادة كاملة، حمايةً للبنان واللبنانيين".
ورداً على سؤال حول ما اذا كان البحث مع الرئيس سلام تناول موضوع الانتخابات النيابية، نفى منيمنة الأمر، وقال: "نؤكد مجدداً دعمنا الواضح لقرارات الحكومة، وضرورة تنفيذها بشكل مباشر وشفاف، ليكون الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي على بيّنة من جدية الحكومة في مسار حصر السلاح بيد الدولة".
كتلة اللقاء الديمقراطي
كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من كتلة اللقاء
الديمقراطي
برئاسة النائب تيمور
جنبلاط
وضمت النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، فيصل الصايغ،
وائل ابو فاعور
، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، راجي السعد امين سر العام للحزب ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب.
واكتفى النائب جنبلاط بالقول إنَّ زيارة الكتلة للرئيس سلام هي لتأييد القرارات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لحماية لبنان.
رئيس مجلس الوزراء
المجتمع الدولي
وائل ابو فاعور
مجلس الوزراء
دولة الرئيس
الديمقراطي
ابو فاعور
حزب الله
تابع
