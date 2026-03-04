جلسة للحكومة غداً.. وسلام يستقبل نواباً في السراي

يعقدُ عند الساعة الـ11 صباحاً من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2026، جلسة في السراي الكبير لمُتابعة البحث في الأوضاع المُستجدة وتداعياتها على الصُعد كافة لاسيما تلك المُرتبطة بالجانب الاجتماعي وموضوع النزوح.

إضغط هنا للاطلاع على جدول أعمال الجلسة..

إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم في السرايا النواب: منيمنة، نجاة عون، فراس حمدان، ياسبن ياسين وبولا يعقوبيان.



بعد اللقاء قال النائب منيمنة: "كان لنا اليوم شرف اللقاء مع دولة الدكتور نواف سلام، وكان هدف اللقاء، أنا وزملائي، التأكيد على دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تهدف إلى حماية . يأتي ذلك بعد أن انقلب على الحكومة وعلى التعهدات التي سبق أن قدّمها للرؤساء بعدم الانخراط في الحرب. واليوم، اتخذت الحكومة قرارًا تاريخيًا، وقد قام مشكورًا بواجبه من خلال حظر أي أعمال عسكرية أو أمنية لحزب الله، وهو ما يُعدّ المدخل الأساسي لحماية لبنان واستعادة قرار السلم والحرب الذي تمّ الانقلاب عليه من قبل حزب الله".





وتابع: "إن مسؤولية حماية اللبنانيين تقع على عاتق الحكومة، ومن هنا نُشدّد على ضرورة حماية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة، وقد جاء هذا القرار ليؤكد عمليًا أن الحكومة حازمة وجدية في احتكار السلاح واستعادة السيادة كاملة، حمايةً للبنان واللبنانيين".



ورداً على سؤال حول ما اذا كان البحث مع الرئيس سلام تناول موضوع الانتخابات النيابية، نفى منيمنة الأمر، وقال: "نؤكد مجدداً دعمنا الواضح لقرارات الحكومة، وضرورة تنفيذها بشكل مباشر وشفاف، ليكون الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي على بيّنة من جدية الحكومة في مسار حصر السلاح بيد الدولة".





كتلة اللقاء الديمقراطي



كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من كتلة اللقاء برئاسة النائب تيمور وضمت النواب: مروان حمادة، اكرم شهيب، فيصل الصايغ، ، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، راجي السعد امين سر العام للحزب ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب.



واكتفى النائب جنبلاط بالقول إنَّ زيارة الكتلة للرئيس سلام هي لتأييد القرارات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لحماية لبنان.