رئيس اتحاد نقابات الشمالي يحذر من احتكار الغاز

أشار نقابات العمال والمستخدمين في النقيب شادي السيد إلى "تجاوب واقعي ومقنع" من وزير الزراعة نزار الهاني مع صرخته التي أطلقها خلال جولة على المؤسسات التجارية.



وسجّل قطاع والغاز "تجاهل حركة تجارية مشبوهة" من قبل بعض "رؤوس النفط والغاز"، مشيراً إلى وجود شركات غاز محلية في "تعمد إلى بيع حصة من في لتحقيق أرباح غير مشروعة في هذا التوقيت"، متّهماً إياها بالاحتكار والتخزين وحجب المادة.



وناشد وزارتي الاقتصاد والطاقة الاطلاع على هذا الملف، ومنع الاحتكار والاستئثار بكميات الغاز لنقلها من منطقة إلى أخرى بهدف تحصيل نحو دولارين على كل جرة غاز. وأعرب عن أمله في إيجاد آذان صاغية، لافتاً إلى أن هناك شركات تنتظر ارتفاع سعر الغاز عالمياً في ظل الأزمة الراهنة وصعوبة تصدير الغاز والتحذيرات الأوروبية.



وختم السيد محذراً من أن لهذا الأمر تأثيرات بالغة على الأسواق، تبدأ بجرة الغاز ولا تنتهي بسلع عدة.



