بعد اتصال مشبوه من العدو لأحد السكان.. إخلاء مبنى في طرابلس

عُلم ان سكان مبنى الحياة في في تم اخلاؤه وذلك بعد انباء عن اتصال مشبوه تلقاه احد السكان من العدو يطالبه بالابتعاد عن المكان، وفق ما أفادت مندوبة " " .يذكر ان عدد من الاتصالات كانت ترد لمواطنين خارج مناطق التوتر تكون مزحة او بلاغا كاذبا .وقد حضرت القوى الامنية الى المكان و فتحت تحقيقا للتأكد من الموضوع .