في الجنوب.. الجيش الاسرائيلي يحتجز امرأة ومُناشدة

قام الجيش الاسرائيلي باحتجاز امرأة داخل منزلها في منطقة تل ، ومنعها من المغادرة بعدما توجهت لجلب بعض الحاجيات.







وعلى الأثر، ناشدت عائلتها والقوى الأمنية وقوات اليونيفيل التدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح السيدة وضمان سلامتها. (الوكالة الوطنية للإعلام)

