لبنان
رجي استنكر الاعتداءات التي تتعرض لها قبرص
Lebanon 24
04-03-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية
قبرص
كوستانتينوس كومبوس، أعرب خلاله عن" استنكاره الشديد للاعتداءات التي تتعرض لها
الجزيرة
".
وأكد رجي خلال الاتصال "وقوف
لبنان
إلى جانب قبرص في مواجهة هذه الأعمال العدائية، مؤكداً
التزام
بلاده باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.
