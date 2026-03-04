"الكتلة الوطنيّة": لتوقيف أي عنصر يتعمّد جرّ الخطر إلى الأحياء السكنية

كتب لـ"الكتلة الوطنيّة" عبر منصة "اكس": "وصلت الاستهدافات إلى . قصف فندق Comfort هو النتيجة المتوقّعة لسياسة يتقنها ، الاختباء بين المدنيين وتحويل المناطق الآمنة إلى ساحات قتال. على أن يتحرّك فورًا لفتح تحقيق جدّي، وتوقيف أي عنصر يتعمّد جرّ الخطر إلى الأحياء السكنية".

