إخلاء في حي المالكية في بلدة النجارية بعد ورود اتصال مشبوه

ورد اتصال هاتفي من رقم أجنبي إلى أحد المنازل في حي المالكية في بلدة النجارية. وبعد التحقق من الرقم، تبيّن أنه يعود إلى جهات معادية.



وعلى الفور، باشرت فرق الدفاع المدني في جمعية" الرسالة للإسعاف الصحي" جولات في محيط المنزل لإبلاغ السكان المجاورين والعمل على إخلاء المكان. (الوكالة الوطنية للإعلام)



