بـصاروخ دقيق الإصابة.. الحزب يقصف مقراً عسكرياً إسرائيلياً

أعلن " "، اليوم الأربعاء، استهداف مقر في الجيش (قاعدة دادو)، مدينة صفد.

وذكر الحزب أن العملية تمّت بصاروخ دقيق الإصابة، مشيراً إلى أن الاستهداف جاء رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية الجنوبيّة.