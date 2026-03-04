لأوّل مرّة... "حزب الله" يخوض حرباً من دون غطاء برّي؟

فاجأ " " اللبنانيين، بإعلانه عن دخول الحرب إلى جانب ، عند منتصف ليل الأحد الإثنين، ما دفع الحكومة ورئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون إلى أخذ قرار غير مسبوق، بحظر أنشطة "الحزب" العسكريّة وا...