Najib Mikati
بحث
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"التقدمي": حريصون على إيواء المدنيين

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:03
التقدمي: حريصون على إيواء المدنيين
التقدمي: حريصون على إيواء المدنيين photos 0
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:

يؤكّد الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ حملات التجنّي والافتراء والأكاذيب التي أطلقتها صفحاتٌ مشبوهة تُدار من خارج الحدود، لن تثنيه عن القيام بدوره الإنساني والوطني في الوقوف إلى جانب المدنيين الذين أُجبروا على النزوح من قراهم ومدنهم.

وفي هذا السياق، يعتبر "التقدمي" أنّ المزاعم التي تتحدّث عن إيوائه عناصر من "حزب الله" ليست سوى ادعاءات كاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وهدفها إثارة البلبلة وخلق توتّرات داخلية.

ويجدّد "التقدمي" في هذا الإطار حرصه على إيواء النازحين المدنيين حصراً، انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والإنساني، مؤكّداً ضرورة تطبيق الحكومة لقرارها القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب، باعتبار ذلك ترجمةً لاتفاق الطائف لجهة بسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.

ويرحّب "التقدمي" بالإجراءات التي يتّخذها الجيش اللبناني تطبيقاً لهذا القرار.
