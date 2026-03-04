"التقدمي": حريصون على إيواء المدنيين





صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي:



يؤكّد أنّ حملات التجنّي والافتراء والأكاذيب التي أطلقتها صفحاتٌ مشبوهة تُدار من خارج الحدود، لن تثنيه عن القيام بدوره الإنساني والوطني في الوقوف إلى جانب المدنيين الذين أُجبروا على النزوح من قراهم ومدنهم.



وفي هذا السياق، يعتبر "التقدمي" أنّ المزاعم التي تتحدّث عن إيوائه عناصر من " " ليست سوى ادعاءات كاذبة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وهدفها إثارة البلبلة وخلق توتّرات داخلية.



ويجدّد "التقدمي" في هذا الإطار حرصه على إيواء المدنيين حصراً، انطلاقاً من الواجب الأخلاقي والإنساني، مؤكّداً ضرورة تطبيق الحكومة لقرارها القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب، باعتبار ذلك ترجمةً لاتفاق لجهة بسط وحدها على كامل أراضيها، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح بيد والجيش اللبناني.



ويرحّب "التقدمي" بالإجراءات التي يتّخذها تطبيقاً لهذا القرار.

