آخر خبر عن الدواء في لبنان... إليكم ما كشفه نقيب الصيادلة

قال نقيب الصيادلة المركباوي إن "لا مشكلة لدينا في سوق الدواء لأنّ الأدوية مؤمّنة لمدّة ثلاثة أشهر ولا داعي للهلع".

وأضاف المركباوي في حديث للـ"ام تي في": "لا يجب أن نخزّن الأدوية كما أنّه على الأسعار".