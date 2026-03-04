تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
مكتب وزيرالاتصالات: سيتمّ الإعلان قريبًا عن سلسلة تدابير تتطلّبها الظروف الصعبة الراهنة
Lebanon 24
04-03-2026
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
لوزير الاتّصالات
شارل الحاج
بيان جاء فيه:
يتابع وزير الاتّصالات
شارل
الحاج التطورات الميدانية، وبخاصة حركة
النازحين
، ويتواصل باستمرار مع المسؤولين في الوزارة وشركتَي الخليوي وأوجيرو، لمعرفة أوضاع الشبكة وإصلاح الأعطال، وزيادة السعات حيثما تزداد الكثافة السكانية.
وسيتم الإعلان قريبًا عن سلسلة تدابير تتطلّبها الظروف الصعبة الراهنة.
