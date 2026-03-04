مكتب وزيرالاتصالات: سيتمّ الإعلان قريبًا عن سلسلة تدابير تتطلّبها الظروف الصعبة الراهنة

صدر عن لوزير الاتّصالات بيان جاء فيه:



يتابع وزير الاتّصالات الحاج التطورات الميدانية، وبخاصة حركة ، ويتواصل باستمرار مع المسؤولين في الوزارة وشركتَي الخليوي وأوجيرو، لمعرفة أوضاع الشبكة وإصلاح الأعطال، وزيادة السعات حيثما تزداد الكثافة السكانية.

وسيتم الإعلان قريبًا عن سلسلة تدابير تتطلّبها الظروف الصعبة الراهنة.

