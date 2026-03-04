تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كتاب من محافظ مدينة بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:15
كتاب من محافظ مدينة بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي.. هذا ما جاء فيه
أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت يتعلق بإزالة السيارات المركونة عشوائياً على جوانب الطرقات، جاء فيه:  
 
  بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه،
وبعد أن باتت شوارع العاصمة بيروت تشهد ضغط سير كثيف وزحمة خانقة من جراء ركن السيارات العائدة للنازحين و مضيفيهم عشوائياً على جوانبها، ما أدى إلى إعاقة حركة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية والاغاثية وهدد بتأخير وصول الرعاية اللازمة للمصابين كما أعاق وصول فرق رفع النفايات للحاويات وافراغها لمنع انتشار الأوبئة و تهديد الامن الصحي في الاحياء،
نطلب منكم الايعاز لمن يلزم العمل على رفع تلك السيارات المركونة عشوائياً والتي تشكل إعاقة لحركة السير إلى أقرب موقف متوفر دون ترتيب اية أعباء مالية على المواطنين.
 
إدارة الكوارث والأزمات

محافظة مدينة بيروت

غرفة إدارة الكوارث

قيادة شرطة بيروت

إدارة الكوارث

محافظة مدينة

مروان عبود

الكوارث

