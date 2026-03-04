بري بحث التطورات الميدانية مع السفير المصري ومستشار رئيس الجمهورية

إستقبل دولة في مقر الرئاسة الثانية في السفير المصري لدى علاء موسى حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية.





كذلك، تابع المستجدات الميدانية والسياسية وآخر التطورات المتصلة الاسرائيلي على لبنان وتداعياته وذلك خلال لقائه مستشار فخامة رئيس الجمهورية أندريه رحال.





كما استقبل رئيس المجلس راعي إبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور حيث تناول اللقاء بحث لآخر المستجدات وعرض لشؤون وطنية وإنمائية عائدة لمنطقة عكار.





الرئيس عرض أيضًا المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتطورات الاوضاع العامة خلال لقائه النائب السابق فارس سعيد.