بري بحث التطورات الميدانية مع السفير المصري ومستشار رئيس الجمهورية

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:29
بري بحث التطورات الميدانية مع السفير المصري ومستشار رئيس الجمهورية
بري بحث التطورات الميدانية مع السفير المصري ومستشار رئيس الجمهورية photos 0
إستقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري لدى لبنان علاء موسى حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية.


كذلك، تابع الرئيس بري المستجدات الميدانية والسياسية وآخر التطورات المتصلة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان وتداعياته وذلك خلال لقائه مستشار فخامة رئيس الجمهورية أندريه رحال.


كما استقبل رئيس المجلس راعي إبرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور حيث تناول اللقاء بحث لآخر المستجدات وعرض لشؤون وطنية وإنمائية عائدة لمنطقة عكار.


الرئيس بري عرض أيضًا المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتطورات الاوضاع العامة خلال لقائه النائب السابق فارس سعيد.
 
 
 
 
 
Advertisement
