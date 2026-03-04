سليمان استقبل ميقاتي... وإشادة بقرارات مجلس الوزراء



استقبل الرئيس سليمان اليوم في دارته في اليرزة، ، في حضور الوزيرين السابقين نقولا ووليد الداعوق، وتم استعراض الأوضاع الراهنة سياسيًا وعسكريًا ومعيشيًا.



وقد أثنى المجتمعون على قرارات ، متمنّين أن تُواكَب الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة بحدٍّ أدنى من وحدة موقف جميع الأطراف حيال المصيرية والوجودية، ولا سيما تلك المتصلة بحماية أمن اللبنانيين وسبل عيشهم وسلمهم الأهلي.



كما جرى التنبيه إلى ضرورة تفويت الفرصة على المندسين والطوابير الخامسة، وعدم السماح بالانجرار إلى التطرف أو إلى أيٍّ من أشكال الاستفزاز والتحدّي.