لبنان

سليمان استقبل ميقاتي... وإشادة بقرارات مجلس الوزراء

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:29
سليمان استقبل ميقاتي... وإشادة بقرارات مجلس الوزراء
سليمان استقبل ميقاتي... وإشادة بقرارات مجلس الوزراء photos 0
استقبل الرئيس العماد ميشال سليمان اليوم في دارته في اليرزة، الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور الوزيرين السابقين نقولا نحاس ووليد الداعوق، وتم استعراض الأوضاع الراهنة سياسيًا وعسكريًا ومعيشيًا.

وقد أثنى المجتمعون على قرارات مجلس الوزراء، متمنّين أن تُواكَب الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة بحدٍّ أدنى من وحدة موقف جميع الأطراف حيال القضايا المصيرية والوجودية، ولا سيما تلك المتصلة بحماية أمن اللبنانيين وسبل عيشهم وسلمهم الأهلي.

كما جرى التنبيه إلى ضرورة تفويت الفرصة على المندسين والطوابير الخامسة، وعدم السماح بالانجرار إلى التطرف أو إلى أيٍّ من أشكال الاستفزاز والتحدّي.
