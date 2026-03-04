"اشتباك جوي" في إيران.. حادثة تُذكر بواقعة شهدها لبنان قبل 40 عاماً

أعلن الجيش ، الأربعاء، إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق ، في اليوم الخامس من الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك.



وتمثل الواقعة أول اشتباك جوي بين المقاتلات في الحرب التي بدأت السبت.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم قبل قليل إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق الأجواء "، موضحاً أن هذه "أول عملية إسقاط لطائرة حربية (إيرانية) من قبل طائرة حربية (إسرائيلية) من طراز إف 35".



وهذه هي المرة الأولى خلال أكثر من 40 عاما، التي تسقط فيها طائرة مقاتلة. ففي 24 تشرين الثاني عام 1985، حصل اشتباك جوي فوق وحينها أسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز "أف 15" طائرتين سوريتين من طراز "ميغ 23".



وبدأ إنتاج "ياك 130" روسية الصنع، في تسعينيات القرن الماضي، وتستخدم هذه الطائرة عادة كطائرة تدريب متقدمة لطياري طائرات "سو 57" الروسية الأكثر تطوراً وغيرها من الطائرات المماثلة، لكن يمكن استخدامها أيضا كطائرة هجومية.



ويعتبر سلاح الجو ، بما في ذلك مقاتلات "إف 4" و"إف 5"، قديما في معظمه، ولا يضاهي طائرات "إف 15" و"إف 16" و"إف 35" التي تمتلكها إسرائيل، إلا أن "ياك 130" أكثر تطورا من بعض الطائرات الأخرى.



وتستهدف إسرائيل سلاح الجو الإيراني منذ بداية الحرب، وبعد ظهر الأحد قصفت مقاتلات إيرانية قبل لحظات من إقلاعها.



وبحسب تقارير استخباراتية، أحكمت وإسرائيل سيطرتهما الجوية فوق طهران، حيث أمكنهما شن هجمات استباقية والتحليق فوق الأهداف المحتملة من دون عوائق لفترة طويلة، خلال اليومين الأولين من الحرب.

