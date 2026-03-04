تهديد إيرانيّ لإسرائيل: هذا ما سنقوم به إذا استهدفتهم مقراتنا في لبنان

قال مسؤو إيرانيّ لوكالة "تسنيم" الإيرانيّة، إنّ "أيّ إستهداف إسرائيليّ لمقراتنا الدبلوماسية في ، سنُقابله بإجراءات مماثلة في دول أخرى".

وكانت دعت يوم أمس، "ممثلي النظام الإيرانيّ في لبنان، إلى المغادرة فوراً، قبل إستهدافهم".