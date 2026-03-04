تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بلدية القليعة تؤكد صمودها ودعمها لأهالي البلدة في الظروف الراهنة

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:51
بلدية القليعة تؤكد صمودها ودعمها لأهالي البلدة في الظروف الراهنة
بلدية القليعة تؤكد صمودها ودعمها لأهالي البلدة في الظروف الراهنة photos 0
أصدرت بلدية القليعة بياناً إلى أهالي البلدة، شددت فيه على" الصمود والتماسك في مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلدة حالياً".



وأكدت " وقوفها الكامل إلى جانب جميع أبناء القليعة، ومتابعتها المستمرة لكافة المستجدات مع الجهات المعنية"، مشيرة إلى أن "المجلس البلدي بكامل أعضائه وجهازه الإداري والشرطة البلدية وشباب البلدة ملتزمون بالبقاء إلى جانب الأهالي على مدار الساعة".



ودعت البلدية السكان إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مباشرة مع البلدية عند الحاجة".
