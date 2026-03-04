بلدية القليعة تؤكد صمودها ودعمها لأهالي البلدة في الظروف الراهنة

أصدرت بلدية بياناً إلى أهالي البلدة، شددت فيه على" الصمود والتماسك في مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلدة حالياً".







وأكدت " وقوفها الكامل إلى جانب جميع أبناء القليعة، ومتابعتها المستمرة لكافة المستجدات مع الجهات المعنية"، مشيرة إلى أن " بكامل أعضائه وجهازه الإداري والشرطة البلدية وشباب البلدة ملتزمون بالبقاء إلى جانب الأهالي على مدار الساعة".







ودعت البلدية السكان إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مباشرة مع البلدية عند الحاجة".

