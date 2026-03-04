أبو حيدر يُطمئن: لا خطر على فقدان أي سلعة طالما أنّ المعابر مفتوحة

قال مدير عام والإقتصاد محمّد إن "اتصالاً وصل لمبنى مجاور لوزارة الإقتصاد أثار الهلع فانعكس هذا الهلع على موظّفي الوزارة".

وأضاف في حديث للـ"ام تي في" أن "لا خطر على فقدان أي سلعة طالما أنّ المعابر مفتوحة، ولا مشكلة في العمودين الأساسيّين للأمن الغذائي، ووزير الإقتصاد سيعقد اجتماعاً الجمعة مع المعنيّين بهذا الشأن".

وتابع قائلأً: "شدّدنا على مكافحة الإحتكار وعلى منع رفع الأسعار بطريقة عشوائيّة والمشتقّات النفطيّة متوفّرة والغاز المنزلي متوفّر ولا داعي للتهافت".