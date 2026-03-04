تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الحجار عقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة تدابير قوى الأمن الداخلي واستيعاب النازحين

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:58
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا ظهر اليوم في مكتبه، مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، للوقوف عند الإجراءات والتدابير المتخذة ميدانيًا.



وخلال الاجتماع، جرى البحث في الأوضاع الأمنية التي يمرّ بها لبنان جرّاء العدوان الإسرائيلي، وفي استمرارية ضبّاط وعناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهامهم، ولا سيّما ملاحقة المخالفين وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص، ومواكبة عمليات النزوح، وتأمين مراكز الإيواء ومحيطها، منعًا لوقوع أي إشكالات.



وتم عرض مفصّل للخطوات التي تنفّذها قطعات قوى الأمن الداخلي على الأرض، بهدف استيعاب الكثافة المرورية الناتجة من نزوح الأعداد الكبيرة من الأهالي من المناطق، وضمان انسيابية التنقل وتخفيف الاختناقات المرورية على المحاور الرئيسية.



وأعطى الوزير الحجار توجيهاته بضرورة تعزيز الانتشار الميداني للدوريات والتنسيق مع البلديات والأجهزة المعنية، بما يضمن سلامة الأهالي النازحين.



هذا واستقبل الوزير الحجار ، النائب نبيل بدر وجرى عرض للأوضاع في البلاد ولاسيما عملية استيعاب النازحين في العاصمة بيروت.
قوى الأمن الداخلي

وزير الداخلية

المدير العام

الإسرائيلي

إسرائيل

الرئيسي

