تحذير من الأمن العام للبنانيين: لا تتابعوا حساب "Mossad Arabic"

صدر عن في البيان التالي:

تحذّر العام اللبنانيين من متابعة حساب Mossad Arabic على تطبيق الإنستغرام أو الإنجرار إلى أي من الإعلانات أو الدعايات التي تقوم بنشرها لإغراء اللبنانيين بهدف التعاون معها.