تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من دبي وإليها

Lebanon 24
04-03-2026 | 07:10
A-
A+
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من دبي وإليها
طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من دبي وإليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عطفاً على البيان السابق رقم (6) ، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تسيير رحلة عارضة ME1428/1429 من دبي وإليها ليوم الخميس 5 آذار2026 ، تقلع الرحلة من بيروت في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت بيروت وتقلع من دبي في تمام الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت الامارات العربية المتحدة مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هاتين الرحلتين دون دفع أية كلفة إضافية.

تعديل في سياسة عدم الحضور)Show-(No

لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من الركاب وبعض وكلاء السفر بحجز مقاعد على أكثر من رحلة في الوقت نفسه، ثم التغيب وعدم الحضور (No-Show) في اللحظة الأخيرة من دون إلغاء الحجوزات ضمن المهلة المحددة قبل موعد إقلاع الرحلة .

إن هذه الممارسات تؤدي إلى حجب المقاعد عن مسافرين آخرين، من اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان، ممن هم بأمسّ الحاجة إلى السفر في هذه المرحلة الدقيقة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على إدارة المقاعد بشكل عادل وفعّال.

وعليه، تعلن الشركة عن تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم تطبيق الإجراءات المعتمدة بصرامة على أي حجز لا يتم إلغاؤه ضمن المهلة المحددة قبل موعد الإقلاع، وذلك حفاظًا على حقوق جميع المسافرين وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المقاعد المتاحة.

وبموجب السياسة المعدّلة، تم تحديد رسم عدم الحضور (No-Show) على النحو التالي:

· 300 دولار أميركي للدرجة السياحية.

· 500 دولار أميركي لدرجة رجال الأعمال.

كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء بطاقة السفر كاملة في كلتا الدرجتين في حال عدم الحضورShow)-(No الى الرحلة.

لذا تدعو الشركة جميع الركاب ووكلاء السفر إلى الالتزام بإلغاء الحجوزات التي لا ينوون استخدامها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تسهيل حركة السفر وضمان العدالة والمسؤولية في خدمة جميع المسافرين.

سياسة مرونة التذاكر Flexible Ticketing Policy:

· إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تلريخ الرحلة.

· استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: - الخط الارضي: 01-629999 - الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية - الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشأن الرحلات... بيان جديد من طيران الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
طيران الشرق الأوسط: رحلات إضافية وتعديلات في الملاحة الجوية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: رحلات شركة طيران الشرق الأوسط مستمرة كالعادة
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نستعد لتسيير رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

العربية المتحدة

اللبنانية

الامارات

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
Lebanon24
10:51 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24