طيران الشرق الأوسط: تسيير رحلة من دبي وإليها

عطفاً على البيان السابق رقم (6) ، تعلن – الخطوط الجوية عن تسيير رحلة عارضة ME1428/1429 من دبي وإليها ليوم الخميس 5 آذار2026 ، تقلع الرحلة من في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت بيروت وتقلع من دبي في تمام الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت مع اعطاء الإمكانية للركاب الذين ألغيت حجوزاتهم سابقاً إعادة حجز بطاقاتهم على هاتين الرحلتين دون دفع أية كلفة إضافية.



تعديل في سياسة عدم الحضور)Show-(No



لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من الركاب وبعض وكلاء السفر بحجز مقاعد على أكثر من رحلة في الوقت نفسه، ثم التغيب وعدم الحضور (No-Show) في اللحظة الأخيرة من دون إلغاء الحجوزات ضمن المهلة المحددة قبل موعد إقلاع الرحلة .



إن هذه الممارسات تؤدي إلى حجب المقاعد عن مسافرين آخرين، من اللبنانيين والأجانب المقيمين في ، ممن هم بأمسّ الحاجة إلى السفر في هذه المرحلة الدقيقة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على إدارة المقاعد بشكل عادل وفعّال.



وعليه، تعلن الشركة عن تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم تطبيق الإجراءات المعتمدة بصرامة على أي حجز لا يتم إلغاؤه ضمن المهلة المحددة قبل موعد الإقلاع، وذلك حفاظًا على حقوق جميع المسافرين وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المقاعد المتاحة.



وبموجب السياسة المعدّلة، تم تحديد رسم عدم الحضور (No-Show) على النحو التالي:



· 300 دولار أميركي للدرجة السياحية.



· 500 دولار أميركي لدرجة رجال الأعمال.



كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء بطاقة السفر كاملة في كلتا الدرجتين في حال عدم الحضورShow)-(No الى الرحلة.



لذا تدعو الشركة جميع الركاب ووكلاء السفر إلى الالتزام بإلغاء الحجوزات التي لا ينوون استخدامها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تسهيل حركة السفر وضمان العدالة والمسؤولية في خدمة جميع المسافرين.



سياسة مرونة التذاكر Flexible Ticketing Policy:



· إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تلريخ الرحلة.



· استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات.



لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: - الخط الارضي: 01-629999 - الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية - الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908



أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

