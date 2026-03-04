لا يزال في المستوى الرابع... أميركا لمواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان

أعلنت الأميركيّة - الشؤون القنصليّة، أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ لا تُولي أيّ أولوية أعلى من سلامة وأمن في كافة أنحاء العالم".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "في الثاني من آذار، أصدرنا رسالة تحذيرية على مستوى المنطقة للأميركيين في في ضوء التطورات المتسارعة".

وقالت: "رفعنا مستوى الإنذار الأمني في الأردن وعُمان والمملكة والإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث. بينما بقيت مصر في المستوى الثاني، مما يعكس عدم تغير تقييمنا العام للوضع الأمني هناك حتى الآن".

أما ، فلا يزال في المستوى الرابع، أيّ الدعوة إلى عدم سفر الأميركيين إليه، إلى جانب العراق وإيران وسوريا واليمن".