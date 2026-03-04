تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا يزال في المستوى الرابع... أميركا لمواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان

Lebanon 24
04-03-2026 | 07:17
A-
A+
لا يزال في المستوى الرابع... أميركا لمواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان
لا يزال في المستوى الرابع... أميركا لمواطنيها: لا تسافروا إلى لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الأميركيّة - الشؤون القنصليّة، أنّ "إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لا تُولي أيّ أولوية أعلى من سلامة وأمن الأميركيين في كافة أنحاء العالم".
 
 
وأشارت في بيان، إلى أنّه "في الثاني من آذار، أصدرنا رسالة تحذيرية على مستوى المنطقة للأميركيين في الشرق الأوسط في ضوء التطورات المتسارعة".
 
 
وقالت: "رفعنا مستوى الإنذار الأمني في الأردن وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث. بينما بقيت مصر في المستوى الثاني، مما يعكس عدم تغير تقييمنا العام للوضع الأمني هناك حتى الآن".
 
 
أما لبنان، فلا يزال في المستوى الرابع، أيّ الدعوة إلى عدم سفر الأميركيين إليه، إلى جانب العراق وإيران وسوريا واليمن".
 
 
 
Image

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: لا يزال مستوى التحذير من السفر إلى لبنان عند المستوى الرابع أي أننا ننصح بعدم السفر
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: استشهاد عدد من المواطنين وآخرون لا يزالون تحت الأنقاض إثر هجوم على مدينة ري
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء المناطق الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان حاصباني: هذه الموازنة تظهر نفساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:04 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:55 | 2026-03-04
Lebanon24
10:51 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24