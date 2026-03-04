"إصابة مباشرة"... "حزب الله" استهدف ناقلة جند إسرائيليّة في حولا

أعلن " " في بيان، أنّه "ردًّا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الضاحية الجنوبيّة لبيروت، استهدف ناقلة جند في قرية حولا بالأسلحة المناسبة، وحقق إصابة مباشرة".

