لبنان

"حزب الله" يزيد عملياته ضدّ إسرئيل.. ماذا يعني ذلك؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-03-2026 | 07:33
حزب الله يزيد عملياته ضدّ إسرئيل.. ماذا يعني ذلك؟
حزب الله يزيد عملياته ضدّ إسرئيل.. ماذا يعني ذلك؟ photos 0
يعمد "حزب الله" منذ يوم أمس، إلى توزيع العديد من البيانات العسكرية، بعدما اكتفى ليل الاحد - الاثنين بعملية محدودة واحدة، أثارت غضباً وسجالاً سياسيّاً كبيراً في لبنان.

ويقول مرجع عسكري في هذا السياق، إن "حزب الله" يريد أنّ "يؤكد أنه استرجع قوته، وأنه لا يزال موجودا في الجنوب، وقادرا على الدفاع عن البلدات الجنوبية وبشنّ هجمات صاروخية على القوات الاسرائيلية المتوغلة وعلى المستوطنات، تحت النار، كما كان الحال عليه قبل 27 تشرين الثاني 2024، وأنه لم يتأثر بالضربات الاسرائيلية وبالاغتيالات طيلة الاشهر التي لم يردّ فيها على الخروقات الإسرائيلية".

واللافت في بيانات "حزب الله"، نوعية عملياته يقول المرجع العسكري، "فقد أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية، وأطلق هجمات بالطائرات"، للتأكيد أن قدرته الجوية  الهجومية والدفاعية لا تزال جيّدة، كذلك، فقد استهدف دبابات للعدوّ بصواريخ موجهة، وأطلق رشقات صاروخية، وكل هذه العمليات تأتي ردا على إعلان الحكومة أنها ستصادر سلاح "الحزب" وأنها ستقوم بتوقيف عناصره".

ويضيف المرجع عينه، أن "إمكانات "حزب الله" لم تعدّ كبيرة، لكنه يريد أن يثبت أمام الرأي العام اللبناني عكس ما يقال عنه، عله إذا نجح في الصمود أمام إسرائيل، يتمسك أكثر بسلاحه، ويرفض التنازل عنه، لانه يعتبره ضمانة ونقطة قوة لمقاومة إسرائيل ومشروعها التوسعي في لبنان والمنطقة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

