"حزب الله" يزيد عملياته ضدّ إسرئيل.. ماذا يعني ذلك؟





يعمد " " منذ يوم أمس، إلى توزيع العديد من البيانات العسكرية، بعدما اكتفى ليل الاحد - الاثنين بعملية محدودة واحدة، أثارت غضباً وسجالاً سياسيّاً كبيراً في .



ويقول مرجع عسكري في هذا السياق، إن "حزب الله" يريد أنّ "يؤكد أنه استرجع قوته، وأنه لا يزال موجودا في الجنوب، وقادرا على الدفاع عن البلدات الجنوبية وبشنّ هجمات صاروخية على القوات الاسرائيلية المتوغلة وعلى ، تحت النار، كما كان الحال عليه قبل 27 تشرين الثاني 2024، وأنه لم يتأثر بالضربات الاسرائيلية وبالاغتيالات طيلة الاشهر التي لم يردّ فيها على الخروقات ".



واللافت في بيانات "حزب الله"، نوعية عملياته يقول المرجع العسكري، "فقد أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية، وأطلق هجمات بالطائرات"، للتأكيد أن قدرته الجوية الهجومية والدفاعية لا تزال جيّدة، كذلك، فقد استهدف دبابات للعدوّ بصواريخ موجهة، وأطلق رشقات صاروخية، وكل هذه العمليات تأتي ردا على إعلان الحكومة أنها ستصادر سلاح "الحزب" وأنها ستقوم بتوقيف عناصره".



ويضيف المرجع عينه، أن "إمكانات "حزب الله" لم تعدّ كبيرة، لكنه يريد أن يثبت أمام الرأي عكس ما يقال عنه، عله إذا نجح في الصمود أمام ، يتمسك أكثر بسلاحه، ويرفض التنازل عنه، لانه يعتبره ضمانة ونقطة قوة لمقاومة إسرائيل ومشروعها التوسعي في لبنان والمنطقة".

Advertisement