هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها

أفاد أنه قد سجّل عند الساعة 11:43 بالتوقيت المحلي من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 4 آذار 2026 هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة - .

Advertisement