الجمارك: الأعمال في المكاتب الحدودية طيلة أيام العمل بما فيها يوم السبت لكل أنواع البضائع

صدر عن البيان الآتي :



نظرا للأوضاع الراهنة وتسهيلا لإخراج البضائع من المرافىء الجمركية كافة، تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية الحدودية طيلة أيام العمل ولغاية الساعة الثامنة عشرة، بما فيه يوم السبت لكل أنواع البضائع

Advertisement