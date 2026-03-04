تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وفد من "اللقاء الديمقراطي" والتقدمي زار معراب

Lebanon 24
04-03-2026 | 07:53
وفد من اللقاء الديمقراطي والتقدمي زار معراب
وفد من اللقاء الديمقراطي والتقدمي زار معراب photos 0
زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب. وضم الوفد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام للحزب ظافر ناصر، رئيس اللجنة الانتخابية المركزية الدكتور وليد صافي ومستشار رئيس الحزب حسام حرب.



كما حضر الاجتماع النواب: نزيه متى، ملحم رياشي وجورج عدوان، إضافة إلى مسؤولين من حزب "القوات اللبنانية".



وأكد المجتمعون على أهمية قرار الحكومة الأخير، والتعاون في ما يخص النازحين.
القوات اللبنانية

الحزب التقدمي

الديمقراطي

رئيس الحزب

الانتخابية

سمير جعجع

اللبنانية

النازحين

