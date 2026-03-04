وفد من "اللقاء الديمقراطي" والتقدمي زار معراب

زار وفد من الإشتراكي و"اللقاء " برئاسة النائب تيمور ، " " في معراب. وضم الوفد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام للحزب ظافر ناصر، رئيس اللجنة المركزية الدكتور وليد ومستشار حسام حرب.







كما حضر الاجتماع النواب: نزيه متى، ملحم رياشي وجورج عدوان، إضافة إلى مسؤولين من حزب "القوات ".







وأكد المجتمعون على أهمية قرار الحكومة الأخير، والتعاون في ما يخص .



